Малкин провел ледовую тренировку впервые после травмы

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в тренировке команды, сообщает журналист Сет Рорабо на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что хоккеист работал в бесконтактном джерси.

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Форвард провёл ледовую тренировку впервые после получения травмы. Напомним, в матче c «Сиэтл Кракен» (1:4) Евгений получил травму колена. Сразу после столкновения с соперником Чандлером Стивенсоном россиянин не смог продолжить встречу. В результате случившегося колено хоккеиста распухло.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В текущем сезоне Малкин набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах.