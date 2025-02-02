«Амур» разгромил «Барыс» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Владислав Барулин, еще по шайбе забросили Иван Мищенко, Артур Гиздатуллин и Девин Броссо.

«Амур» в третий раз в сезоне обыграл «Барыс», набрал 31 очко и идет 11‑м в таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб с 28 баллами располагается на последней строчке.

В следующем матче 4 февраля «Амур» примет «Сибирь», «Барыс» в этот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Мищенко, 13:04. Барулин, 17:32, 37:25. Гиздатуллин, 38:42. Броссо, 39:59.