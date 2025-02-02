В НХЛ назвали дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитала, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля 2025 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс», передает «Чемпионат».

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Расчет сделан на основании того, что в текущем сезоне Овечкин забивает 0,67 шайб за игру.

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.