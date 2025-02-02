«Сибирь» в овертайме обыграла «Адмирал» в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» в овертайме одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Алексей Яковлев. Также забросили Павел Гоголев и Энди Андреофф. У хозяев отличились Вячеслав Основин, Джек Родуолд и Никита Сошников.

Игра началась с задержкой 75 минут из‑за проблем с электроснабжением на арене «Адмирала».

«Сибирь» набрала 52 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» (52 балла) — восьмой.

В следующем матче дальневосточники 4 февраля сыграют дома с «Барысом», а новосибирцы в этот же день на выезде встретятся с «Амуром».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Основин, 11:35. Родуолд, 14:18. Сошников, 57:11. — Яковлев, 12:58, 62:42. Гоголев, 14:06. Андреофф, 16:01 (бул.).