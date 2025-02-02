Бывший одноклубник Овечкина раскрыл секрет его результативности

Канадский нападающий новосибирской «Сибири» Брендан Лайпсик раскрыл секрет результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

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Его слова приводит Sport24.

« " Р у с с к а я м а ш и н а " н и к о г д а н е л о м а е т с я ! Н а в е р н о е , в э т о м г л а в н ы й с е к р е т . М н о г и е п ы т а л и с ь о с т а н о в и т ь е г о б р о с о к , н о з а 2 0 л е т э т о у д а в а л о с ь е д и н и ц а м » , — з а я в и л Лайпсик.

Он также отметил, что Овечкин всегда играл в силовой хоккей несмотря ни на что.

Лайпсик — бывший одноклубник Овечкина. Он играл за «Вашингтон Кэпиталс» с 2019 по 2020 год.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (877) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 17 шайб.