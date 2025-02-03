Мичков вдребезги сломал клюшку о ворота после игры с «Колорадо»

Российский нападающий команды «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков после матча с «Колорадо Эвеланш», в котором команда из Пенсильвании всухую уступила (0:2), сломал свою клюшку.

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Когда прозвучала финальная сирена, игрок подъехал к пустым воротам своей команды и сломал клюшку, ударив ею по перекладине. Отметим, что россиянин уже шесть игр подряд не набирает очков. Для «Филадельфии» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда уступила «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:5 и «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0:3.

Напомним, следующим соперником «Филадельфии» станет «Юта». Команды встретятся в Солт-Лейк-Сити 5 февраля.