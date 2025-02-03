52-летний Ягр забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии с клубом «Комета» из Брно (3:2).

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В текущем сезоне 52-летний нападающий набрал 13 очков в 31 матчах сезона — забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-2».

Напомним, Ягр заявил ранее, что текущий сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Этот сезон стал для чешского форварда 37-м в карьере. В конце января Ягр продал 80% акций клуба «Кладно» бизнесмену Томашу Драстилу. Напомним, Ягр приобрёл контрольный пакет акций «Кладно» в 2011 году. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).