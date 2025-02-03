"Салават Юлаев" обыграл дома магнитогорский "Металлург"

В программе игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в понедельник, 3 февраля, значился лишь один матч. В Уфе местный "Салават Юлаев" обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:4.

© Российская Газета

Встреча получилась с закрученным сюжетом. Команды постоянно перехватывали друг у друга лидерство в счете, но последнее слово осталось за хозяевами.

Отметим, что у юлаевцев в составе появился лидер бомбардирской гонки сезона канадец Джошуа Ливо, который 27 января в матче против "Ак Барса" (3:4 ОТ) получил удар в лицо. Сообщалось, что у Ливо подозрение на сотрясение мозга. Он пропустил матч против "Авангарда" (4:2), но к игре против "Магнитки" все же вернулся.

Оказалось, травма не такая серьезная. В матче против "Металлурга" у Ливо заброшенная шайба и голевая передача. С 62 (40 шайб + 22 передачи) очками Джошуа продолжает возглавлять список бомбардиров "регулярки".

Любопытно, что "Салават" сумел обыграть "Магнитку" на своем льду впервые за четыре года. Сейчас уфимцы занимают второе место в Восточной конференции с 69 очками. "Металлург" идет пятым, у него на три балла меньше.