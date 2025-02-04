Защитник «Виннипега» рассказал, почему Овечкин был его кумиром в детстве

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси высказался о российском нападающем Александре Овечкине и рассказал, что он был одним из его кумиров в детстве.

© Чемпионат.com

« В с я е г о а у р а , х а р и з м а . О ч е в и д н о , ч т о о н б о л ь ш о й , м о щ н ы й и г р о к , и о н и г р а е т с н е в е р о я т н о й э н е р г и е й . Т ы в с п о м и н а е ш ь е г о п р а з д н о в а н и я г о л о в , е г о с т р а с т ь , е г о ф и з и ч е с к у ю м а н е р у и г р ы . Д а ж е с т и л ь — х р о м и р о в а н н ы й в и з о р , ж е л т ы е ш н у р к и . В с е э т и в е щ и , к о т о р ы е т а к п р и в л е к а ю т д е т е й . Он обладал тем самым «Х-фактором», который заставляет людей с восторгом следить за его игрой. И он делает это на невероятном уровне на протяжении всей своей карьеры. Определённо, он один из величайших игроков в истории», — приводит слова Моррисси Winnipeg Free Press.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 14 результативных передач. «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 75 очков после 52 сыгранных встреч.