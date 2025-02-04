«Зачем лезть в его жизнь?» Роднина о шансах Овечкина стать президентом России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не трогать российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и дать ему самому выбрать путь после завершения карьеры. Ее слова приводит Odds.ru.
"Идти ли в политику — личный выбор самого Александра, который он сделает без журналиста Fox News. Зачем журналистам лезть в его жизнь, бежать впереди паровоза? Треп пускать не хочется, я человек конкретный. Когда Овечкин закончит свою карьеру, будет искать свое дальнейшее призвание", - заявила Роднина.
Такими словами Роднина отреагировала на заявление журналиста Дугласа Маккиннона, сказавшего, что Овечкин после завершения спортивной карьеры может стать президентом Российской Федерации.
Александр Овечкин не исключил возвращения в Россию
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола "Виннипегу" Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.