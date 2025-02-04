«Зачем лезть в его жизнь?» Роднина о шансах Овечкина стать президентом России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не трогать российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и дать ему самому выбрать путь после завершения карьеры. Ее слова приводит Odds.ru.

" И д т и л и в п о л и т и к у — л и ч н ы й в ы б о р с а м о г о А л е к с а н д р а , к о т о р ы й о н с д е л а е т б е з ж у р н а л и с т а F o x N e w s . З а ч е м ж у р н а л и с т а м л е з т ь в е г о ж и з н ь , б е ж а т ь в п е р е д и п а р о в о з а ? Т р е п п у с к а т ь н е х о ч е т с я , я ч е л о в е к к о н к р е т н ы й . К о г д а О в е ч к и н з а к о н ч и т с в о ю к а р ь е р у , б у д е т и с к а т ь с в о е д а л ь н е й ш е е п р и з в а н и е " , - з а я в и л а Р о д н и н а .

Такими словами Роднина отреагировала на заявление журналиста Дугласа Маккиннона, сказавшего, что Овечкин после завершения спортивной карьеры может стать президентом Российской Федерации.

Александр Овечкин не исключил возвращения в Россию

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола "Виннипегу" Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.