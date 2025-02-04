ХК «Нефтехимик» может уволить тренера Леонтьева

«Нефтехимик» может уволить Леонтьева. Тренеру дали 2 игры на исправление ситуации (Алексей Потапов)
«Нефтехимик» может уволить Олега Леонтьева.
По информации инсайдера Алексея Потапова, 54-летнему специалисту дали две игры на исправление ситуации.
Нижнекамский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, отставая на 9 очков от зоны плей-офф. «Нефтехимик» проиграл 14 из 16 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Следующие игры команда проведет на выезде против «Лады» (4 февраля) и «Салавата Юлаева» (6 февраля).