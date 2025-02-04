Трамп не помог. Бан России в международном хоккее продлен еще на год

Но решение по Олимпиаде-2026 ещё не принято.

Увы, но чуда не случилось – ИИХФ вынесла решение о продлении отстранения сборной России по хоккею на следующий, 2026 год. Если кто-то думал, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа быстро произойдут позитивные подвижки, их надежды не оправдались. Не помогло и участие в заседании Совета ИИХФ Павла Буре – члена Совета федерации от России.

« Н а п р о т я ж е н и и т р ё х л е т н а ш а ф е д е р а ц и я и я л и ч н о а к т и в н о р а б о т а л и с И И Х Ф и в с е й х о к к е й н о й с е м ь ё й , ч т о б ы с б о р н а я Р о с с и и с м о г л а в е р н у т ь с я н а м е ж д у н а р о д н у ю а р е н у . З а э т о в р е м я м ы д о б и л и с ь т о г о , ч т о н а ш у п о з и ц и ю н а к о н е ц с л ы ш а т п а р т н ё р ы . Н а п о с л е д н е м з а с е д а н и и я л и ч н о в ы с т у п а л т р и р а з а . Д о э т о г о н а м в о о б щ е н е д а в а л и о з в у ч и в а т ь с в о ю п о з и ц и ю и л и д а ж е п р и с у т с т в о в а т ь н а з а с е д а н и и . О д н и м и з а р г у м е н т о в И И Х Ф н е д о п у с к а т ь н а ш у к о м а н д у б ы л а б е з о п а с н о с т ь у ч а с т н и к о в . П о н а ш е м у м н е н и ю , э т о т а р г у м е н т н е д о с т а т о ч н о с и л ь н ы й . В Н Х Л в ы с т у п а ю т б о л е е 5 0 р о с с и я н . Р о с с и й с к и е п л о в ц ы , ш а х м а т и с т ы , п р е д с т а в и т е л и д р у г и х в и д о в с п о р т а у ч а с т в у ю т в м е ж д у н а р о д н ы х с о р е в н о в а н и я х – и н и к а к и х и н ц и д е н т о в н а н и х н е п р о и с х о д и т . О д н и м и з н а ш и х п р е д л о ж е н и й б ы л о п р о ф и н а н с и р о в а т ь д о п о л н и т е л ь н у ю б е з о п а с н о с т ь р о с с и й с к о й к о м а н д ы , т о л ь к о ч т о б ы б о л е л ь щ и к и х о к к е я п о в с е м у м и р у с н о в а у в и д е л и в д е л е о д н у и з с и л ь н е й ш и х с б о р н ы х п л а н е т ы . К а к о е б ы р е ш е н и е н и б ы л о б ы п р и н я т о с е й ч а с , И И Х Ф в л ю б о м с л у ч а е п р и д ё т с я д о п у с к а т ь н а ш у к о м а н д у , т а к к а к б е з Р о с с и и у р о в е н ь ч е м п и о н а т о в м и р а г о р а з д о н и ж е . М ы б у д е м о с п а р и в а т ь э т о р е ш е н и е в с у д е и в л ю б о м с л у ч а е д о б ь ё м с я с в о е г о » , — п р и в о д я т с я с л о в а Б у р е в о ф и ц и а л ь н о м т е л е г р а м - а к к а у н т е Ф Х Р .

Призрачная надежда на то, что решение ещё может быть пересмотрено, остаётся. Это можно будет сделать после ЧМ-2025, кроме того, осенью пройдёт ежегодный Конгресс ИИХФ.

« М е ж д у н а р о д н а я ф е д е р а ц и я х о к к е я д о п у с к а е т в о з м о ж н о с т ь п е р е с м о т р а р е ш е н и я в с л у ч а е о с т а н о в к и в о о р у ж ё н н о г о к о н ф л и к т а н а У к р а и н е » , — с о о б щ а е т Ф Х Р .

«Санкции должны сняться, чтобы Россия участвовала в ЧМ»

Чемпион мира Максим Сушинский не верил в положительный исход дела.

« Н е т л о г и с т и к и , н е т н и ч е г о . С а н к ц и и д о л ж н ы с н я т ь с я , ч т о б ы с б о р н а я Р о с с и и у ч а с т в о в а л а в ч е м п и о н а т е м и р а . В с ё о с т а л ь н о е т о ж е д о л ж н о б ы т ь с н я т о . П о к а э т о г о н е б у д е т с д е л а н о , ш а н с о в м а л о . Я н е п и т а л н и к а к и х н а д е ж д . А ч т о у н а с и з м е н и л о с ь в с р а в н е н и и с п р о ш л ы м г о д о м ? В А м е р и к е п о м е н я л с я п р е з и д е н т , а м ы д у м а е м , ч т о у н а с в с ё с р а з у х о р о ш о б у д е т ! М о ж е т , ч т о - т о п о м е н я е т с я , к о г д а о ч ё м - т о д о г о в о р я т с я . П о к а — т о л ь к о р а з г о в о р ы . К о н е ч н о , х о ч е т с я , ч т о б ы в с ё э т о п о б ы с т р е е у ш л о и м ы с ъ е з д и л и п о б о л е т ь з а н а ш и х р е б я т . Д у м а ю , б о л ь ш е ш а н с о в , ч т о м ы п о у ч а с т в у е м в К у б к е м и р а . О р г а н и з а ц и я п р и в ы к л а з а р а б а т ы в а т ь д е н ь г и . С б а г а ж о м р о с с и й с к и х х о к к е и с т о в в Н Х Л э т о б у д е т о ч е н ь и н т е р е с н о е м е р о п р и я т и е . З д е с ь б о л ь ш е ш а н с о в н а д о п у с к р о с с и й с к и х и г р о к о в » , — с к а з а л С у ш и н с к и й в б е с е д е с к о р р е с п о н д е н т о м « Ч е м п и о н а т а » Е г о р о м К а б а к о м .

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов тоже не удивлён этому решению.

« Р е ш е н и е И И Ф Х — в п о л н е о ж и д а е м о е . Н е д у м а ю , ч т о п р о с н у в ш и с ь , о н и п о м е н я л и с в о ё м н е н и е . Н е к о т о р ы е ч л е н ы м е ж д у н а р о д н о й ф е д е р а ц и и г о в о р я т о б ъ е к т и в н о , н о , в и д и м о , н е в с е е щ ё с о з р е л и . В о т к о г д а - т о у н и х в г о л о в е ч т о - т о и з м е н и т с я , т о г д а , м о ж е т , и б у д е т п о т е п л е н и е » , — с к а з а л М и х а й л о в в б е с е д е с к о р р е с п о н д е н т о м « Ч е м п и о н а т а » А л е к с а н д р о м Е р ш о в ы м .

Олимпиада — под вопросом

Участие сборной России в олимпийском хоккейном турнире, который должен начаться менее чем через год, по-прежнему остаётся под вопросом. Но это прерогатива МОК, а не ИИХФ. Впрочем, особых иллюзий и по этому поводу пока питать не стоит. На Играх в Париже были допущены только индивидуальные спортсмены, а в командных видах спорта россиян оставили под запретом.

Готовимся к худшему, но всё же в глубине души ещё надеемся на лучшее. То есть увидеть действительно всех сильнейших в Италии-2026.