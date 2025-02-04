«Барыс» уступил «Адмиралу» в овертайме матча КХЛ

Владивостокский «Адмирал» в овертайме одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Адмирал»

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0), по ходу матча гости уступали 0:3. В составе победителей шайбы забросили Шэйн Принс, Даниил Гутик, Егор Петухов и Александр Шепелев. У «Барыса» отличились Михаил Рахманов, Динмухамед Кайыржан и Иван Николишин.

«Адмирал» с 54 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (29) идет на последнем, 12‑м, месте на Востоке.

В следующем матче команда Леонида Тамбиева примет хабаровский «Амур» 6 февраля, «Барыс», который тренирует Галым Мамбеталиев, на своем льду встретится с петербургским СКА 13 февраля.

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