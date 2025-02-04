Федерация хоккея Швеции поддержала решение IIHF об отстранении России

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал решение Международной федерации хоккея отстранить сборные России и Беларуси от участия в Чемпионате мира — 2026.

« М ы , ш в е д с к и е х о к к е и с т ы , п о д д е р ж и в а е м э т о р е ш е н и е , к о т о р о е а б с о л ю т н о н е о б х о д и м о в с л о ж и в ш е й с я с и т у а ц и и . П р и я т н о у ж е з н а т ь у с л о в и я п р о в е д е н и я ч е м п и о н а т а м и р а в с л е д у ю щ е м с е з о н е » , — ц и т и р у е т Л а р с с о н а п р е с с - с л у ж б а ш в е д с к о й ф е д е р а ц и и х о к к е я .

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску хоккейной сборной России на ОИ-2026 после выборов президента 19-21 марта.