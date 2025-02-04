Минское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Сочи»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали хозяева со счётом 5:3.

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Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Сочи». Одну из шайб в свои ворота забросил защитник «Динамо» Роб Хэмилтон. Во втором периоде минчане размочили счёт усилиями Виталия Пинчука. В третьем периоде хозяева переломили ход матча и забросили четыре шайбы подряд — отличились Вадим Шипачёв, Роб Хэмилтон, Ксавье Улле и Вадим Мороз.

Таким образом, минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло «Сочи». В первой личной встрече сезона сочинцы победили со счётом 3:2.