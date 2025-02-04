«Ак Барс» разгромил СКА

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 8:3.

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Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте матча. Первый период завершился со счётом 6:1 в пользу «Ак Барса». Главным героем этого отрезка матча стал нападающий казанского клуба Артём Галимов, оформивший хет-трик к 19-й минуте матча. Всего голами в составе «Ак Барса» отметились Галимов (3), Семён Терехов, Алексей Пустозёров, Никита Лямкин и Семён Кошелев. За СКА дублем отметился Захар Бардаков, ещё одну шайбу забросил Валентин Зыков.