«Лада» проиграла седьмой матч КХЛ подряд, уступив дома «Нефтехимику»

Тольяттинская «Лада» до семи матчей продлила серию поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ, уступив дома «Нефтехимику» (3:4).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Белозеров, Жан‑Себастьен Ди (дубль) и Григорий Селезнев, хозяева ответили голами Никиты Попугаева, Дмитрия Кугрышева и Евгений Грошев. Последний отличился в меньшинстве за 12 секунд до финальной сирены.

В первом периоде защитник «Лады» Владислав Семин заработал матч‑штраф за атаку соперника в область головы. После инцидента Семин также подрался с Ильей Пастуховым из «Нефтехимика», за что оба получили еще по пять минут штрафа.

«Лада», которая в последний раз одерживала победу 14 января (6:4 с минским «Динамо»), с 42 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (45 очков) располагается строчкой выше.