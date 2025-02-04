«Спартак» обыграл лидера КХЛ «Локомотив»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:4.

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После второго периода счёт в матче был 2:1 в пользу «Спартака». В третьем периоде команды забросили ещё пять шайб на двоих. Отметим, что «Локомотив» получил пять малых штрафов, а «Спартак» лишь один — за полторы минуты до конца третьего периода. Голами в составе красно-белых отметились Адам Ружичка, Егор Савиков, Даниил Орлов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин. За «Локомотив» шайбы забросили Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Берёзкин и Андрей Сергеев, забросивший шайбу на последней секунде матча.