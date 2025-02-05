В НХЛ пересчитали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

В среднем российский игрок забивает 0,68 голов за матч. По данным НХЛ, если он сохранит эту результативность, то побьет рекорд Гретцки в домашнем матче против «Каролины Харрикейнз» 11 апреля.

Если же нападающий будет забрасывать шайбы в соответствии со своей карьерной результативностью (0,6) — то побьет рекорд в последней игре команды в этом сезоне против «Питтсбурга» 18 апреля.

До этого НХЛ прогнозировала даты — и 15, и 13 апреля в зависимости от количества шайб, которые Овечкин забрасывает в сезоне. В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз» со счетом 6:3, а Овечкин вновь отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.