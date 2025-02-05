«Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ

Казанский клуб «Ак Барс» одержал впечатляющую победу в Санкт-Петербурге, забросив восемь шайб и разгромив команду СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сразу в первом периоде гости поразили ворота соперника шесть раз. Игра, которая состоялась во вторник на «СКА Арене», завершилась со счетом 8:3 (6:1, 1:1, 1:1) в пользу «Ак Барса».

Артем Галимов стал звездой матча, забросив три шайбы в первой двадцатиминутке (на 7-й, 15-й и 20-й минутах). Кроме него отличились Семен Терехов (7-я минута), Алексей Пустозеров (10), Никита Лямкин (17), Семен Кошелев (24) и Артур Бровкин (59). Среди заброшенных шайб у петербуржцев был дубль у Захара Бардакова (28-я и 42-я минуты) и одна шайба у Валентина Зыкова (13).

Это поражение стало знаковым для СКА, так как клуб во второй раз в своей истории пропустил восемь шайб под руководством главного тренера Романа Ротенберга и впервые потерпел такое фиаско на домашнем льду. Галимов стал девятым игроком в истории КХЛ, которому удалось оформить хет-трик (достижение в ряде видов спорта и игр, связанное с числом 3) в первом периоде. При этом самый быстрый хет-трик за всю историю лиги принадлежит Никласу Хагману из «Йокерита», который сумел сделать это за 13 минут и 36 секунд.

Ранее заместитель исполнительного директора по коммерции клуба «Ак Барс» Станислав Прудников заявил, что спортсменам необходима новая арена на 12–13 тысяч посадочных мест. По его мнению, текущее число постоянных болельщиков превышает вместимость «Татнефть Арены».