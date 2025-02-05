Гашек высказался о продлении отстранения сборной России

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X похвалил Международную федерацию хоккея (IIHF) за продление отстранения сборных России и Белоруссии, однако призвал не врать по поводу причины такого решения.

« I I H F , х в а т и т в р а т ь л ю д я м ! Е с т ь т о л ь к о о д н а п р и ч и н а , п о к о т о р о й р о с с и я н а м н е р а з р е ш а ю т у ч а с т в о в а т ь в с о р е в н о в а н и я х . Е с л и б ы р о с с и й с к и е х о к к е и с т ы п р и н я л и у ч а с т и е , с о р е в н о в а н и я с т а л и б ы о г р о м н о й р е к л а м о й р о с с и й с к о й с п е ц о п е р а ц и и ! . . А э т о г о м ы д о п у с т и т ь н е м о ж е м ! » — н а п и с а л Г а ш е к .

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.