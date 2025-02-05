Третьяк назвал недопуск сборной России на ЧМ нарушением прав хоккеиста

Международная федерации хоккея (IIHF) нарушает права российских спортсменов, не позволяя им соревноваться на турнирах под эгидой организации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

4 февраля IIHF не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. ФХР заявила, что решение может быть оспорено в суде после чемпионата мира 2025 года. Решение о выступлении российской команды в Олимпиаде 2026 года в Италии позднее примет Международный олимпийский комитет.

" Я с т а л ч е м п и о н о м м и р а в 1 7 л е т , а п о б е д и т е л е м О л и м п и а д ы - в 1 9 , п о - ч е л о в е ч е с к и о б и д н о з а в с е х н а ш и х р е б я т , к о т о р ы е и з - з а э т и х р е ш е н и й л и ш е н ы в о з м о ж н о с т и б о р о т ь с я з а с а м ы е п р е с т и ж н ы е н а г р а д ы м и р о в о г о х о к к е я , - с к а з а л Третьяк. - В России выросло целое поколение новых талантов, эти игроки могли бы выступать на юниорских и молодежных мировых первенствах, пробиваться во взрослую сборную и брать в ее составе медали. Но им не дают соревноваться с соперниками из других стран, лишают мечты, которая так важна для каждого спортсмена, это нарушение прав хоккеистов, это нарушение прав человека. Что ж, мы продолжим отстаивать свою позицию, отстаивать интересы наших ребят, нашего хоккея, нашего российского спорта".

Отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных турниров сохраняется с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды этих стран уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году.