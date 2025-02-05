Константин Меньшиков заявил об отсутствии принципов игры у СКА.

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Команда Романа Ротенберга проиграла «Ак Барсу» (3:8) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Непонятные вещи происходят со СКА. Это бросается в глаза . Не показывают они ни характера, ничего.

Ну, бывает, не идет игра – надо душой сражаться. Ни разу не видно, чтобы кто-то сел под шайбу, «завелся». Все это видно, когда команда проигрывает.

Когда она выигрывает, таких вещей не замечаешь.

Большая проблема у СКА с вратарями. Их тасуют как карты, а нужно ли такое? Играют все хуже.

Игра в защите вообще не выстроена. Речь не о защитниках – о принципах игры. Есть же какие-то азы в хоккее, как в любой командной игре – кто куда должен двигаться в разных ситуациях.

У СКА все это как в первый раз. А позади уже 50 с лишним матчей чемпионата. Должно уже что-то прийти.

– Вы никаких принципов игры у СКА не видите?

– Я не вижу. Может, у меня телевизор плохой? Но он их не показывает, – сказал бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.