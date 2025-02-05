Тренер Крикунов: погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет "Вашингтон"

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился размышлениями на тему того, как погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) влияет на команду. Его слова приводит Vprognoze.ru.

В России объяснили, как погоня Овечкина за Гретцки влияет на «Вашингтон»
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«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон» на командные успехи? Наверное, да, потому что ребята нацелены на то, чтобы он забивал, помогают ему, стараются, чтобы он побыстрее дошел до этого [рекорда], чтобы они поприсутствовали при таком выдающемся результате», заявил он.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз» со счетом 6:3, а Овечкин вновь отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Всего на счету Овечкина 878 шайб в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» идет на третьей строчке, в активе команды 67 очков в 55 поединках.