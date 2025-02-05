В России объяснили, как погоня Овечкина за Гретцки влияет на «Вашингтон»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился размышлениями на тему того, как погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) влияет на команду. Его слова приводит Vprognoze.ru.

© Газета.Ru

« П о г о н я О в е ч к и н а з а р е к о р д о м Г р е т ц к и в д о х н о в л я е т « В а ш и н г т о н » н а к о м а н д н ы е у с п е х и ? Н а в е р н о е , д а , п о т о м у ч т о р е б я т а н а ц е л е н ы н а т о , ч т о б ы о н з а б и в а л , п о м о г а ю т е м у , с т а р а ю т с я , ч т о б ы о н п о б ы с т р е е д о ш е л д о э т о г о [ р е к о р д а ] , ч т о б ы о н и п о п р и с у т с т в о в а л и п р и т а к о м в ы д а ю щ е м с я р е з у л ь т а т е » , — з а я в и л о н .

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз» со счетом 6:3, а Овечкин вновь отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Всего на счету Овечкина 878 шайб в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» идет на третьей строчке, в активе команды 67 очков в 55 поединках.