Экс-нападающий Анисин объяснил нестабильные результаты СКА в КХЛ

Анисин объяснил нестабильные результаты СКА в КХЛ
Бывший нападающий ЦСКА и московского «Динамо» Михаил Анисин поделился мнением об игре СКА
«Сказывается нехватка большинства лидеров, выбывших из-за травм. Плотников, Толчинский, Хайруллин, Кузнецов, Грицюк не играют. С их возращением игра армейцев будет другой», — сказал Анисин «Чемпионату».
Вчера, 4 февраля, в Санкт-Петербурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» и завершился победой гостей со счетом 8:3. В составе казанцев голами отметились: Семен Терехов, Артем Галимов (3), Алексей Пустозеров, Никита Лямкин, Семен Кошелев и Артур Бровкин. В армейском клубе шайбы забросили Валентин Зыков и Захар Бардаков (2).
СКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 52 встречах.