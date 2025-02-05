Экс-нападающий Анисин объяснил нестабильные результаты СКА в КХЛ

Бывший нападающий ЦСКА и московского «Динамо» Михаил Анисин поделился мнением об игре СКА

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« С к а з ы в а е т с я н е х в а т к а б о л ь ш и н с т в а л и д е р о в , в ы б ы в ш и х и з - з а т р а в м . П л о т н и к о в , Т о л ч и н с к и й , Х а й р у л л и н , К у з н е ц о в , Г р и ц ю к н е и г р а ю т . С и х в о з р а щ е н и е м и г р а а р м е й ц е в б у д е т д р у г о й » , — с к а з а л А н и с и н « Ч е м п и о н а т у » .

Вчера, 4 февраля, в Санкт-Петербурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» и завершился победой гостей со счетом 8:3. В составе казанцев голами отметились: Семен Терехов, Артем Галимов (3), Алексей Пустозеров, Никита Лямкин, Семен Кошелев и Артур Бровкин. В армейском клубе шайбы забросили Валентин Зыков и Захар Бардаков (2).

СКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 52 встречах.