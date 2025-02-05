В Швеции оценили решение России подать в суд на IIHF

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон оценил решение Федерации хоккея России (ФХР) подать в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) после решения о продлении отстранения российской национальной команды. Его слова приводит Expressen.

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« Н е т с о м н е н и й , ч т о о н и х о т я т в е р н у т ь с я , э т о г о х о т я т и и х и г р о к и , и ф е д е р а ц и я . К о г д а и м н е р а з р е ш а ю т и г р а т ь , в о з н и к а е т р а з о ч а р о в а н и е и м н о г о э м о ц и й . К а ж д ы й и м е е т п р а в о о б ж а л о в а т ь э т о р е ш е н и е . С м о е й т о ч к и з р е н и я , у ч и т ы в а я н ы н е ш н ю ю с и т у а ц и ю , м ы н е м о ж е м и г р а т ь с Р о с с и е й н а ч е м п и о н а т е м и р а » , — з а я в и л о н .

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.