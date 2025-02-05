ОКР ожидал недопуска России на ЧМ-2026 по хоккею.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Напомним, вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.

« В ц е л о м р е ш е н и е И И Х Ф п о н е д о п у с к у р о с с и й с к и х х о к к е и с т о в к ч е м п и о н а т у м и р а о ж и д а е м о и п о л и т и ч е с к и п р и е м л е м о , т е м б о л е е о н о м о ж е т б ы т ь о с п о р е н о в С п о р т и в н о м а р б и т р а ж н о м с у д е ( C A S ) . В а ж н ы й м о м е н т , ч т о э т о р е ш е н и е н е к а с а е т с я О л и м п и а д ы 2 0 2 6 г о д а . П р и н и м а я р е ш е н и е с о х р а н и т ь о т с т р а н е н и е и в с е - т а к и н е д о п у с к а т ь н а ш у с б о р н у ю д о ч е м п и о н а т а м и р а в Ш в е й ц а р и и , И И Х Ф и з б е ж а л а р и с к а н е м е д л е н н ы х п р о т е с т о в с о с т о р о н ы н а ц и о н а л ь н ы х ф е д е р а ц и й х о к к е я и з с т р а н , н а и б о л е е р а д и к а л ь н о н а с т р о е н н ы х п о о т н о ш е н и ю к Р о с с и и , ч т о в п р и н ц и п е с т а в и л о б ы п о д у д а р п р о в е д е н и е ч е м п и о н а т а . С е й ч а с г л а в н о е – О л и м п и а д а , п у т ь т у д а п о - п р е ж н е м у н е з а к р ы т . Р е ш е н и е б у д е т п р и н и м а т ь М О К , к о т о р ы й в п о с л е д н е е в р е м я в о т н о ш е н и и н а ш е й с т р а н ы н а с т р о е н в с е б о л е е л о я л ь н о . Е щ е р а з с т о и т о т м е т и т ь , ч т о р е ш е н и е п о п р о д л е н и ю н е д о п у с к а н а ч е м п и о н а т ы м и р а м о ж е т б ы т ь о б ж а л о в а н о Ф Х Р в C A S » , – з а я в и л и с т о ч н и к .

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение по допуску сборной России к участию в Олимпиаде может быть принято после выборов президента МОК, которые пройдут 20 марта.