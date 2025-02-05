Агент Овечкина рассказал, что повлияло на результативность хоккеиста

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, что его клиент внес изменения в предсезонную подготовку. Его слова передает Telegram‑канал команды Овечкина.

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« С а ш а в н е с н е к о т о р ы е и з м е н е н и я в п р е д с е з о н н у ю п о д г о т о в к у . Е с л и у в а с б у д е т в р е м я и ж е л а н и е , в ы м о ж е т е с е г о п е р с о н а л ь н ы м т р е н е р о м П а в л о м Б у р л а ч е н к о э т о о б с у д и т ь . И з м е н е н и я б ы л и в н е с е н ы . И о н и с р а б о т а л и » , — с к а з а л Ч и с т я к о в .

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.