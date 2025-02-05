Агент Овечкина Чистяков: Александр внес изменения в предсезонную подготовку

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, что его клиент внес изменения в предсезонную подготовку. Его слова передает Telegram‑канал команды Овечкина.

Агент Овечкина рассказал, что повлияло на результативность хоккеиста
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«Саша внес некоторые изменения в предсезонную подготовку. Если у вас будет время и желание, вы можете с его персональным тренером Павлом Бурлаченко это обсудить. Изменения были внесены. И они сработали», сказал Чистяков.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

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