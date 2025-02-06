«Ак Барс» прервал 11‑матчевую серию побед «Автомобилиста» в КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). В составе казанцев отличились Кирилл Семенов, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Семен Кошелев. У гостей автором шайбы стал Брукс Мэйсек.

«Автомобилист» потерпел первое поражение за 12 матчей в КХЛ, «Ак Барс» одержал пятую победу подряд.

«Ак Барс» набрал 72 очка и поднялся на вторую строчку в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (70 очков) идет четвертым на Востоке.

В следующем матче клуб из Татарстана примет нижегородское «Торпедо» 11 февраля, спустя два дня команда Николая Заварухина сыграет в гостях против владивостокского «Адмирала».