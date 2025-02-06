Турнир четырех наций: кто играет, какой формат, почему нет России?

Самое главное о предстоящей сходке (почти всех) сильнейших сборных мира.

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Меньше недели остаётся до старта Турнира четырёх наций. Что это за турнир? Кто на нём сыграет? В каком формате?

Отвечаем в нашем небольшом гиде:

Турнир

Формат

Составы

Расписание

Турнир

Турнир четырёх наций организован НХЛ и будет проведён в паузу, которая обычно выделялась лигой под Матч звёзд. Это первое с 2016 года мероприятие, в котором национальные команды сойдутся в формате «лучшие против лучших». Правда, с довольно большими оговорками.

Идея НХЛ заключалась в том, чтобы собрать на этом турнире четыре сильнейшие сборные, отталкиваясь от рейтинга ИИХФ. Первые два места на момент объявления о проведении Турнира четырёх наций занимали Канада и Финляндия, на третьем располагалась Россия, на четвёртом – США.

Исключительно по политическим причинам сборная России не была приглашена на турнир, а занимавшая пятое место Германия просто не смогла бы собрать достаточное количество энхаэловцев для участия. Поэтому последняя путёвка была отдана Швеции, которая располагалась на шестой строчке.

Формат

Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. За победу в основное время сборные будут получать по три очка, за победу в овертайме или по буллитам – по два, по одному за поражение вне основного времени. Поражение в основное время не принесёт очков.

В матчах предварительного раунда в случае ничьей в основное время будет назначен 10-минутный овертайм в формате 3х3. Если же и его окажется недостаточно, тогда будет проведена серия буллитов, основная часть которой будет состоять из трёх раундов.

В финале никаких буллитов уже не будет – если основного времени для выявления победителя не хватит, команды будут продолжать играть 20-минутные периоды в формате 5х5 до первой заброшенной шайбы.

Составы

Сборная Канады

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»).

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби* («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»).

Главный тренер: Джон Купер («Тампа-Бэй»).

Состав «кленовых» должен будет пополнить ещё один защитник, поскольку в конце января Алекс Пьетранджело снялся с турнира из-за недомогания.

Сборная Финляндии

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Хенри Йокихарью («Баффало»), Эса Линделль («Даллас»), Олли Мяяття («Юта»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»), Урхо Вааканайнен («Рейнджерс»), Юусо Вялимяки («Юта»).

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Монреаль»), Александр Барков* («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Даллас»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинц («Даллас»), Каапо Какко («Сиэтл»), Патрик Лайне («Монреаль»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лунделль («Флорида»), Ээту Луостаринен («Флорида»), Микко Рантанен («Каролина»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Сборная США

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»).

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс* («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Главный тренер: Майк Салливан («Питтсбург»).

Сборная Швеции

Вратари: Самуэль Эрссон («Филадельфия»), Филип Густавссон («Миннесота»), Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман* («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Питтсбург»).

Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Главный тренер: Сэм Халлам.

* – капитан

Расписание

Матчи пройдут с 13 по 21 февраля в двух городах – Бостоне и Монреале. Время – московское.

13 февраля

4:00. Швеция – Канада, «Белл-центр», Монреаль.

14 февраля

4:00. Финляндия – США, «Белл-центр», Монреаль.

15 февраля

21:00. Швеция – Финляндия, «Белл-центр», Монреаль.

16 февраля

4:00. Канада – США, «Белл-центр», Монреаль.

17 февраля

21:00. Финляндия – Канада, «Ти-Ди Гарден», Бостон.

18 февраля

4:00. США – Швеция, «Ти-Ди Гарден», Бостон.

21 февраля

4:00. Финал, «Ти-Ди Гарден», Бостон.