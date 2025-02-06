С нового сезона в КХЛ появится еще одна команда

С нового сезона в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет участвовать еще одна команда — тульская АКМ. Об этом порталу Odds.ru сообщил министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

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« У н а с е с т ь н а м е р е н и я в ы с т у п а т ь в с л е д у ю щ е м с е з о н е К Х Л , м ы к э т о м у г о т о в и м с я . М ы у ж е п р о в е л и р я д к р у п н ы х с о в е щ а н и й с р у к о в о д с т в о м К Х Л , п р о а н а л и з и р о в а л и н а ш и в о з м о ж н о с т и в р а м к а х р е с у р с о в н а ш е й л е д о в о й а р е н ы . Д у м а ю , у н а с в с е п о л у ч и т с я в с л е д у ю щ е м с е з о н е . Т у л а в с е х у д и в и т , п о т о м у ч т о у н а с н е т з а д а ч и у й т и и з « в ы ш к и » в Х Л , у н а с с т о и т з а д а ч а с о х р а н и т ь в с е , ч т о е с т ь , и с о з д а т ь д о п о л н и т е л ь н у ю к о м а н д у в ы с ш е г о д и в и з и о н а . М ы о с т а н е м с я и в « в ы ш к е » , и в м о л о д е ж к е , а т а к ж е п е р е й д е м в К Х Л » , — з а я в и л Т р у н о в .

Чиновник подчеркнул, что в Тульском регионе хоккей развивается активно, за последние пять лет была проделана большая работа. По словам Трунова, пять лет назад в регионе хоккея не было, а сейчас построены крупные спортивные объекты, в том числе семь ледовых арен. Он отмечает, что в Тульской области хоккей востребован.

Заявку на вступление в КХЛ клуб подал в ноябре 2024 года. Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что домашняя арена АКМ не соответствовала требованиям лиги, после чего начались работы по усовершенствованию стадиона.