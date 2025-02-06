"Нефтехимик" разгромно проиграл "Салавату Юлаеву" в Уфе

Нижнекамский "Нефтехимик" потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 1:4 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

© пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимцы активно начали встречу, и уже на второй минуте Данил Алалыкин открыл счет, воспользовавшись ошибкой вратаря "Нефтехимика". К концу первого периода хозяева упрочили преимущество благодаря точному броску Шелдона Ремпала — 2:0.

Во втором периоде "Нефтехимик" активизировался, и на 34-й минуте Лука Профака сократил отставание, забросив шайбу в ближний угол ворот, — 2:1.

Однако в заключительном периоде уфимцы сумели увеличить отрыв. Александр Хмелевский забросил третью шайбу, а под конец матча Нэйтан Тодд поразил пустые ворота после ошибки Артема Серикова, установив окончательный счет — 4:1.

Следующий матч "Нефтехимик" проведет 11 февраля против "Сочи".