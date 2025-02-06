"Торпедо" одержало волевую победу над "Спартаком" в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Основное время игры в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:2, 1:0). В составе нижегородцев шайбы забросили Никита Тертышный и Кирилл Воронин. У «Спартака» отметились Дмитрий Вишневский и Павел Порядин.

Победный буллит на счету Дмитрий Кагарлицкого.

«Красно‑белые» с 68 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда Игоря Ларионова (58) идет на восьмой позиции.

В следующем матче «Спартак» 13 февраля в гостях встретится с московским «Динамо», двумя днями ранее «Торпедо» сыграет в гостях против «Ак Барса».