СКА обыграл "Витязь" в матче КХЛ

Петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Поляков (6-я минута), Павел Дедунов (22) и Михаил Григоренко (33, 42). У проигравших отличились Матвей Заседа (34) и Владислав Цицюра (59).

СКА после 53 матчей набрал 67 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" потерпел пятое поражение подряд. Подмосковная команда с 44 очками в 52 играх располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с московским "Динамо", "Витязь" в гостях встретится с ЦСКА. Обе игры пройдут 11 февраля.