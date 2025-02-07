Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»?

Иван Ботев рассказал об интересе к канадскому форварду «Салавата Юлаева» и о его дальнейших планах.

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31-летний нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо – объективно лучший легионер в Континентальной лиге на сегодняшний день. Канадец демонстрирует феноменальную результативность, внося большой вклад в успешное выступление команды Виктора Козлова в нынешнем сезоне.

Обозреватель «Чемпионата» пообщался с агентом Иваном Ботевым, представляющим интересы североамериканского форварда. Ботев рассказал, где может продолжить карьеру его клиент (нынешний контракт с Уфой рассчитан до 31 мая 2025 года), из каких клубов к ним с Ливо не обращались, а также не стал скрывать желание Джоша получить российское гражданство.

Статистика Джоша Ливо в сезоне-2024/2025

Матчи: 47.

Очки: 63 (40+23).

Показатель полезности: «+26».

«Мы подумали, что это сотрясение, но в итоге закончилось небольшим повреждением»

— Джош Ливо быстро восстановился от травмы. Повреждение оказалось несерьёзным?

— Слава богу, что всё обошлось. Сперва мы подумали, что это сотрясение, но в итоге закончилось небольшим повреждением. Хочется поблагодарить «Салават Юлаев»: в клубе дали Джошу время восстановиться, отдохнуть. Пошли навстречу игроку, ведь рисковать здоровьем нельзя. Серьёзной травмы Ливо избежал, а это самое главное.

— Согласны, что с ударами в голову в КХЛ надо бороться жёстче?

— Я согласен, что такими вещами необходимо бороться. Но нужно понимать, что не всегда случаются ситуации, когда человек специально хочет нанести сопернику травму. Хоккей – жёсткий и контактный спорт. Однако, повторюсь, надо стараться минимизировать подобные травмы. Когда присутствует «грязь» – сразу всё видно.

«Интерес со стороны других команд действительно есть»

— Вас не удивляет, что Ливо так прижился в России и демонстрирует сильный хоккей?

— Честно говоря, нет. Он и прошлый сезон хорошо провёл. У нас были предложения в Северной Америке, но мы понимали, что лучше искать другой клуб, и начали общаться с российскими командами. Были другие варианты, однако в итоге сделан правильный выбор в пользу «Салавата Юлаева». Конечно, Ливо помогают партнёры, тренерский штаб. Джош не такой зависимый игрок, как порой бывает в хоккее, но у них в команде гармония.

— С главным тренером Виктором Козловым у них отличные отношения?

— Да, плюс при подписании контракта мы получили положительные рекомендации от других ребят-легионеров.

— Ведёте ли вы переговоры с «Салаватом Юлаевым» о продлении контракта?

— У нас проходили встречи с руководством уфимцев.

— Заинтересованность в канадце в лиге велика? Им интересуются клубы обеих конференций?

— Интерес со стороны других команд действительно есть. Могу сказать, что ни Магнитогорск, ни Казань с нами на связь не выходили. Аналогично со СКА: из Санкт-Петербурга к нам не обращались. Но пока ещё рано, посмотрим, что будет дальше. В общей сложности, помимо Уфы, Джошем на данный момент интересуются три команды из Восточной конференции и две из Западной.

«У нас есть желание получить российский паспорт»

— Будете рассматривать варианты возвращения в Северную Америку или хотите остаться в КХЛ?

— Нет, мы хотим остаться в КХЛ на следующие два года. Просто будем решать, в какой команде продолжим карьеру. Это станет известно исходя из проведённых переговоров.

— Хочет ли Джош получить российский паспорт и не считаться легионером в КХЛ?

— Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше всё будет зависеть от различных обстоятельств.

— Ситуация с долгами по зарплатам игрокам в Уфе больше не повторяется, в этом плане всё хорошо?

— Насколько я знаю, на сегодняшний день всё хорошо. После Нового года никаких проблем не было, всё спокойно.

— Интересы каких игроков КХЛ вы ещё представляете?

— Нападающего «Сочи» Уилла Биттена. Алексей Бадюков (заместитель генерального директора по хоккейным операциям. – Прим. «Чемпионата») объявил, что в клубе хотят оставить Уилла на следующий сезон. Мы обменялись мнениями, у нас ещё состоится встреча. Кроме того, защитник Джоуи Кин, который сейчас выступает в системе «Сан-Хосе Шаркс», не прочь найти себе команду в КХЛ и вернуться в Россию. Права на него в России сейчас принадлежат «Спартаку». Был вариант с обменом в «Трактор», но не срослось.