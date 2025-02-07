В «Салавате Юлаеве» назвали причину, по которой Ливо пропустит Матч звезд КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пропустит Матч звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске из-за рецидива старой травмы.

« У Д ж о ш а р е ц и д и в с т а р о й т р а в м ы . К а к с к а з а л н а ш г л а в н ы й т р е н е р п о с л е м а т ч а с « Н е ф т е х и м и к о м » , Л и в о и г р а л н а у к о л а х , ч е р е з б о л ь . В к о н ц е т р е т ь е г о п е р и о д а о н п е р е с т а л в ы х о д и т ь н а л ё д , а п о с л е и г р ы о т п р а в и л с я н а м е д и ц и н с к о е о б с л е д о в а н и е . П о с л е н е г о с т а л о я с н о , ч т о у Д ж о ш а р е ц и д и в п о в р е ж д е н и я » , — з а я в и л и в п р е с с - с л у ж б е « С а л а в а т а Ю л а е в а » к о р р е с п о н д е н т у « Ч е м п и о н а т а » П а в л у П а н ы ш е в у .

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.