Иностранный игрок НХЛ повторил достижение Овечкина

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Статистика доступна на сайте лиги.

Драйзайтль стал первым хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, кто сумел забросить 40 шайб. Он стал шестым европейцем в истории НХЛ, кому удалось забить 40 голов или больше в шести или более сезонах. До иностранного хоккеиста это достижение числилось за российским нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

Ранее в НХЛ обновили прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Предположительно, это произойдет 10 апреля 2025-го в ходе домашнего матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 15 шайб.