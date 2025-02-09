Дивизион Чернышева обыграл в финале Дивизион Боброва

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла финальная встреча на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8.

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За дивизион Боброва заброшенным шайбами отметились Иван Морозов (дубль), Дмитрий Бучельников, Павел Порядин (дубль), Иван Демидов и Тимур Хафизов. В составе дивизиона Чернышёва голы забили Даниил Гутик, Тревор Мёрфи (хет-трик), Максим Филимонов, Александр Хмелевски, Наиль Якупов, Алекс Гальченюк и Сергей Широков.

Во встрече за третье место на Матче звёзд КХЛ Дивизион Тарасова победил Дивизион Харламова.

Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.