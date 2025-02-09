Андрей Кузьменко прокомментировал свой дебютный матч в составе «Филадельфии»

Российский нападающий Андрей Кузьменко, сыгравший свой дебютный матч за «Филадельфию Флайерз» в сегодняшней игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), поделился эмоциями от своего первого выступления в составе «лётчиков».

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В этой встрече россиянин отметился результативной передачей в своей первой же смене.

« Б ы л о п р и я т н о е ч у в с т в о , н о я б ы л н е м н о г о у с т а в ш и м , п о с к о л ь к у в о с е м ь д н е й б е з х о к к е я с т а л и н е б о л ь ш о й п р о б л е м о й . Н о я н а д е ю с ь , ч т о в б у д у щ е м , в с л е д у ю щ е й и г р е , б у д у ч у в с т в о в а т ь с е б я л у ч ш е » , — п р и в о д и т с л о в а Кузьменко пресс-служба НХЛ.

Напомним, 29-летний Кузьменко перешёл в «Филадельфию» из «Калгари Флэймз» 31 января в результате крупного обмена с участием четырёх игроков. За «огоньков» россиянин сыграл в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.