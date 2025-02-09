Овечкин вышел на чистое 11-е место по очкам в истории НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 11-е место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) , обойдя Фила Эспозито.

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Овечкин отметился результативной передачей в матче против «Юты». Это очко стало для 39-летнего Овечкина 1591-м за карьеру в НХЛ.

После первого периода «Вашингтон» проигрывает со счетом 2:3. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.