Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил прошедший Матч звёзд — 2025 КХЛ в Новосибирске и заявил, что был удивлён отсутствием на нём героев специальной военной операции.

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« Н а к л а д о к б ы л о м н о г о — о ш и б к и в о б ъ я в л е н и я х , н е л е п ы е к о н к у р с ы . Е с т ь в о п р о с ы и п о п р и г л а ш ё н н ы м — г д е Р а д у л о в , г д е и м е н н о н о в о с и б и р с к и е г е р о и — О к у л о в и Ш а л у н о в ? Н о э т о в с ё м е л о ч и . С а м а я о б и д н а я о ш и б к а — в д р у г о м . В с е п о с л е д н и е г о д ы г о в о р ю о т о м , ч т о К Х Л н е и м е е т п р а в а ж и т ь о т д е л ь н о о т с т р а н ы и н а р о д а , д л я к о т о р ы х в с ё с в я з а н о с о с п е ц о п е р а ц и е й . Л а д н о , р е г у л я р н ы й ч е м п и о н а т , в о в р е м я к о т о р о г о к т о - т о в л и г е с л о в н о б ы у м ы ш л е н н о у б р а л в с е т е м ы С В О . Н о М а т ч з в ё з д — с о в е р ш е н н о о с о б о е , н а р о д н о е м е р о п р и я т и е , к о г д а н е л ь з я д е л а т ь в и д , ч т о « я н е я и л о ш а д ь н е м о я » . Ч е с т н о с к а ж у , б ы л у в е р е н , ч т о х о т я б ы н а з в ё з д н ы х в ы х о д н ы х К Х Л с м о ж е т т е м у о т ы г р а т ь и о б ъ е д и н и т ь с я с н а р о д о м . Н о н е т — м о л ч о к . П о л у ч и т е н а т р е н е р с к и х с к а м е й к а х п у с т е й ш и х с т е н д а п - к о м и к о в . Х о т я т а м н а р я д у с т р е н е р а м и н у п р о с т о н а п р а ш и в а л о с ь п о я в л е н и е г е р о е в С В О , т а к и л и и н а ч е с в я з а н н ы х с х о к к е е м , с о с п о р т о м в ц е л о м . А т а к о в ы х в н а ш е м х о к к е й н о м м и р е , к с ч а с т ь ю , м н о г о » , – ц и т и р у е т Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в финальной встрече на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8. Звёздный уикенд прошёл в Новосибирске на «Сибирь-Арене».