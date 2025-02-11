Президент московского «Динамо» назвал бюджет клуба в нынешнем сезоне КХЛ

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о бюджете бело-голубых в нынешнем сезоне КХЛ.

© Чемпионат.com

« Ц и ф р а п р и м е р н о т а к о й ж е ( 2 , 5 м л р д р у б л е й в 2 0 2 3 г о д у . — П р и м . „ Ч е м п и о н а т а “ ) и о с т а л а с ь , м о ж е т , д а ж е в р а й о н е 2 , 7 м л р д . У н а с с е й ч а с н е к о т о р ы е п л ю с ы : п о с р а в н е н и ю с п р о ш л ы м с е з о н о м н а 3 0 % п о в ы с и л а с ь р е а л и з а ц и я б и л е т о в , н е с м о т р я н а т о ч т о м ы в с е г д а б ы л и в ч и с л е л и д е р о в п о п о с е щ а е м о с т и . Н а п о с л е д н и е м а т ч и с о СКА, „Спартаком“ нет билетов, хотели бы продать больше, но продано всё», — приводит слова Воронина ТАСС.

Московское «Динамо» с 68 очками в активе после 52 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.