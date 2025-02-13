В НХЛПА выступили за возвращение россиян на международные турниры

Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш высказался о желании увидеть сборную России на Олимпийских играх в 2026 году и Кубке мира в 2028 году.

© Чемпионат.com

« О н и [ р о с с и й с к и е и г р о к и ] н е в е р о я т н ы е х о к к е и с т ы . П р о б л е м ы н о с я т п о л и т и ч е с к и й х а р а к т е р . Э т о м и р о в а я п о л и т и к а , с к о т о р о й н а м п р и х о д и т с я и м е т ь д е л о . Я н а д е ю с ь , ч т о п о м е р е п р и б л и ж е н и я к О л и м п и й с к и м и г р а м , к К у б к у м и р а м ы н а ч н ё м в и д е т ь р о с с и й с к и х с п о р т с м е н о в н а с о р е в н о в а н и я х » , — п р и в о д и т с л о в а У о л ш а п р е с с - с л у ж б а Н Х Л .

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.