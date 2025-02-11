ХК «Спартак» оштрафован за оскорбительные скандирования болельщиков

ХК «Спартак» оштрафован по итогам матча с СКА за оскорбительные скандирования болельщиков
Континентальная хоккейная лига вынесла решение по игре «Спартак» — СКА (3:4 Б), состоявшегося 30 января 2025 года.
«Рассмотрев все материалы, лига приняла решение наложить на хоккейный клуб «Спартак» денежный штраф на основании дисциплинарного регламента КХЛ за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника. По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции», — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.