ХК «Динамо» лишился директора

Спортивный директор хоккейного клуба «Динамо» Алексей Сопин покинул свою должность, сообщается в Telegram-канале команды. Сопин отметил, что решение было трудным, но он сам пришел к нему.

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⁠ Я п р и н я л с л о ж н о е р е ш е н и е д л я с е б я и с в о е й с е м ь и . П о к и д а т ь р о д н о й к л у б п о с л е п р о д о л ж и т е л ь н о г о в р е м е н и р а б о т ы в с е г д а н е п р о с т о , — с к а з а л о н .

Сопин напомнил, что начинал свою карьеру в «Динамо» с игрока. Он выразил благодарность за возможность проявить себя. Отмечается, что решение директора стала неожиданностью. Пока на его должность нет кандидатур.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее не допустила сборную России по хоккею на чемпионат мира — 2026. Это будет четвертый крупный турнир, который пропустит российская национальная команда. Чемпионат мира — 2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге. Президент ФХР Владислав Третьяк предложил судиться с IIHF, чтобы российская национальная команда смогла выступить на турнире.

После этого спортивный юрист Сергей Алексеев заявил, что, если международный спортивный арбитраж будет выносить независимое, объективное и беспристрастное решение, то вся нормативная база будет на стороне России. По его мнению, IIHF дискриминирует российских игроков.