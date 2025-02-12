Нападающий минского «Динамо» Дюбе получил травму, сообщил Квартальнов

 Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что нападающий команды Диллон Дюбе не принял участие в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» из‑за травмы. Встреча прошла в среду в Минске и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Динамо».

Нападающий минского «Динамо» Дюбе получил травму
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 Почему в матче с «Локомотивом» не играл Дюбе?  У него травма,  передает слова Квартальнова корреспондент «Матч ТВ».

«Динамо» с 63 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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