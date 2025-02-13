Сборная Канады по хоккею обыграла шведов в матче Турнира четырех наций

Сборная Канады по хоккею обыграла Швецию в стартовом матче Турнира четырех наций.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (Б).

На первой минуте матча счет открыл канадец Натан Маккиннон. В середине первого периода преимущество канадцев укрепил Брэд Маршан. В середине матча Юнас Бродин одну шайбу отыграл, но Марк Стоун еще до второго перерыва сделал счет 3:1 в пользу Канады. В третьем периоде отличились шведы Адриан Кемпе и Йоэль Эрикссон Эк. Игра перешла в овертайм, где решающую шайбу забросил канадец Митчелл Марнер.

В следующем матче турнира сыграют сборные США и Финляндии. Встреча состоится 14 февраля. Команды выйдут на лед в 4:00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.