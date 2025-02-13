Стало известно, когда состоится Кубок мира по хоккею

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем официальном сайте анонсировала проведение Кубка мира по хоккею в 2028 году.

« К у б о к м и р а б у д е т п р о х о д и т ь н а п л о щ а д к а х Н Х Л п о п р а в и л а м Н Х Л и о б с л у ж и в а т ь с я с у д ь я м и Н Х Л . Б у д е т л и р а з р е ш е н о и г р о к а м и з Р о с с и и у ч а с т в о в а т ь в т у р н и р е , е щ е п р е д с т о и т о п р е д е л и т ь » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ожидается, что турнир пройдет в Европе и Северной Америке, и в турнире сыграют не менее восьми команд.

Турнир пройдет отдельно от Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.