Гол Хохлачева принес «Сочи» победу над ЦСКА в матче КХЛ

«Сочи» на своем льду обыграл ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сочинская команда в четверг одержала победу со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Автором победной шайбы стал экс‑игрок «Спартака» Александр Хохлачев, также в составе «Сочи» отличился Тимур Хафизов. Вратарь сочинцев Сергей Иванов отразил 35 бросков.

«Сочи» набрал 40 очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА (70 очков) идет на третьей строчке.

Еще в одном матче игрового дня «Торпедо» в гостях одержало волевую победу над «Куньлунем» — 4:1.