"Ак Барс" с "сухим" счетом проиграл в Уфе "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

"Ак Барс" проиграл в Уфе "Салавату Юлаеву" со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступила во второй игре подряд.

В составе победителей шайбы забросили Артем Набиев, Денис Ян и Джошуа Ливо. Вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой оформил шатаут, отразив все броски соперника.

"Ак Барс" в третий раз в текущем сезоне проиграл в "Зеленом дерби". "Салават Юлаев" победил во всех трех играх с казанцами в Уфе.

В случае победы "Ак Барс" мог гарантировать себе досрочный выход в плей-офф КХЛ. "Салават Юлаев" обошел "барсов" в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. В активе команды Гатиятулина осталось 72 балла.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 16 февраля в Омске с "Авангардом" в 14.00 по московскому времени.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 Набиев (Чёрный, Варлов, 27:21)

2:0 Ян (Алалыкин, 49:25)

3:0 Ливо